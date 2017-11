Veel Zeeuwse kinderen gaan nooit naar de tandarts

VLISSINGEN - Jeugdtandartsen maken zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse kinderen onder de 18 nooit naar de tandarts gaan. Niet alleen lopen ze het risico op een slecht gebit, ook stijgt de kans op andere ziekten. ,,Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een verband is tussen mondhygiëne en de algemene gezondheid.''

Dat zegt Raoul Trentelman, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ). Die is een actie gestart om de aandacht voor mondhygiëne bij kinderen te vergroten.

In Zeeuws-Vlaanderen gaat bijna een op de vier kinderen onder de 18 niet naar de tandarts, blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In de rest van Zeeland ligt dat tussen de 13 tot 16 procent (Bevelanden) en de 17 tot 19 procent (Walcheren, Tholen en Schouwen-Duiveland). Landelijk gaat een op de vijf kinderen niet naar de tandarts. Of Zeeuws-Vlaamse kinderen meer naar Belgische tandartsen gaan, wordt uit het onderzoek niet duidelijk.

De NVIJ wil dat 'alle kinderen in Nederland toegang krijgen tot goede mondzorg'. ,,In theorie is het goed geregeld'', zegt Trentelman. ,,Kinderen onder de 18 kunnen gratis naar de tandarts. Maar ruim een derde van de ouders weet dat niet, blijkt uit het onderzoek van Zilveren Kruis. Dat is zeer zorgelijk. Je kunt het kinderen niet kwalijk nemen dat ze niet naar de tandarts gaan. Dat is een zaak van de ouders. Maar wat als die het niet weten of nalaten? Dan vinden we niet dat je dat op zijn beloop moet laten.''

Preventie is belangrijk, onderstreept Trentelman. ,,Als kinderen niet naar de tandarts gaan, wordt de ontwikkeling van het gebit niet gemonitord. Als je achter problemen komt, is het vaak te laat. Het risico op een slecht gebit is daardoor groter. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat een slecht gebit ook (mede) oorzaak is van andere ziekten, zoals . Niet naar de tandarts gaan is dus slecht voor de gezondheid en het kost de samenleving later geld.''

De NVIJ pleit ervoor dat ouders beter worden voorgelicht en dat mondzorg toegankelijker wordt gemaakt. ,,Dat kan door bijvoorbeeld op scholen langs te gaan.''