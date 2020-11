Veel Zeeuwse bedrijven in de vrijetijdseconomie staan aan de rand van de afgrond

Debat tolvrije tunnel: minister geeft nog geen duimbreed toe, Kamer is aan het verkeerde adres

19 november DEN HAAG - Er zit nog geen beweging in het standpunt van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) over het heffen van tol in de Westerscheldetunnel. In een eerste reactie op vragen die gisteren zijn gesteld in het debat over de begroting van haar ministerie geeft ze geen duimbreed toe. Wat haar betreft moeten de partijen die geld vragen om de tunneltol op te heffen niet bij haar zijn, maar bij de provincie Zeeland.