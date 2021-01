Veel Zeeuwen kúnnen niet thuis werken: ‘Het geeft wel stress dat de scholen weer dicht zijn’

VIDEO Lastige klus voor brandweer: brand in elektri­sche auto in Middelburg

1 januari MIDDELBURG - De brandweer is vanmorgen in Middelburg een flinke tijd bezig geweest met het blussen van een elektrische auto in de Gerrit van der Veenstraat. Het hybride voertuig moest uiteindelijk worden ondergedompeld in een speciale container.