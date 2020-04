Veel Zeeuwen geven hun buurt dikke voldoende

Sinds 2013 is sprake van een positieve ontwikkeling. Zeven jaar geleden gaf nog 22,3 procent van de mensen aan veel overlast te hebben van verloedering in de buurt. Bij de laatste enquête is dat percentage gezakt naar 16 procent. Dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. Ook het aantal mensen dat zegt veel overlast te ervaren van anderen nam af van 8,8 naar 7,0 procent.

De meningen over de gemeenten zijn in Zeeland sterk verdeeld. Bijna de helft van de Zeeuwen is (zeer) tevreden over het functioneren van hun eigen gemeente, namelijk 44,4 procent. Met Overijssel scoren de Zeeuwse gemeenten gemiddeld daarmee het hoogste percentage. Maar opvallend genoeg is meer dan één op de tien Zeeuwen (zeer) ontevreden over het werk dat zijn of haar gemeente levert. In slechts twee andere provincies zijn dat meer mensen. Omdat de cijfers niet per gemeente zijn uitgesplitst, is niet duidelijk of het ongenoegen in bepaalde Zeeuwse gemeenten is geconcentreerd.