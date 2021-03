Veel vertrouwde stemlocaties zijn dicht: zoek uw stembureau

Nieuwe directeur Wiljan Vloet: ‘Met de veerboot de Wester­schel­de over moet uitstapje op zich zijn’

8:30 VLISSINGEN - Een overtocht met een veerboot van de Westerschelde Ferry moet een toeristisch uitstapje op zich worden. De veerboot van Breskens naar Vlissingen of andersom is niet alleen een middel om Zeeuws-Vlaanderen of Walcheren te bereiken, maar ook een leuke belevenis.