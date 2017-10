Veel symboliek bij ondertekening kustvisie

Zeeuwse chefs in Vlaams kookboek

17:08 CADZAND-BAD De Zeeuwse chef-koks Syrco Bakker van Pure C in Cadzand-Bad en Alexander Kooman van De Kluizenaer in Goes staan in het nieuwe boek Zot van de Noordzee van de Vlaamse catering- en foodtruckbedrijf Jean Sur Mer. Beiden leveren recepten met Noordzee-vis en seizoensgroenten.