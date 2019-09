Veel slik op Zeeuwse wegen. ‘Laatste jaren auto's in de sloot en tegen een boom’

Ivo Haartsen (36) is één van de mannen van Loonbedrijf Dekker Haartsen bij Biervliet. Hij werkt daar op de zware klei, die in een nat najaar aan de banden van tractoren, aanhangwagens en machines blijft plakken.

1. Is vandaag de dag dat het seizoen van slik op de weg echt begint?

,,Dat mag je wel zeggen. Wie nu bieten oogst heeft er volop mee te maken. Voor de aardappelen is het op dit moment te nat. Omdat onze bieten pas half oktober voor de suikerfabriek staan ingepland valt het dus bij ons vandaag mee.”

2. Zijn boeren zelf wel bezig met het voorkomen van gladde, slikkerige wegen?

,,Zeker. En al vele jaren. Zo'n twintig jaar geleden doken bij de bietenoogst de eerste overlaadwagens op. Dat zijn oude, uitgeklede bietenrooiers die nog wel een bunker hebben om bieten in op te slaan. De eigenlijke bietenrooier laadt zijn voorraad op de akker over op de overlaadwagen, die vervolgens naar de kiepkarren rijdt die op de weg staan te wachten. De tractor met aanhangwagen komt niet op het land. Zo heb je dus geen slik op de weg. Veel boeren hier in de buurt werken al op die manier. Een voordeel is ook dat een overlaadwagen op grote, brede banden staat. Die doet minder schade aan de bodemstructuur dan een kiepkar.”

3. Bij verplaatsing van het ene perceel naar het andere krijg je nog wel lekkere vette kluiten op de weg.

,,Dat is niet te voorkomen. Daarom zetten we waarschuwingsborden. En we hebben een tractortje met een rubberen schuif voorop en een ijzeren schuif achter. Daarmee haal je de meeste slik weg. Het waterschap controleert streng. Als je niet snel genoeg schoonmaakt, wordt er op jouw kosten een loonwerker ingezet. Die komt dan met een watertank en aparte borstels. Kosten: 1.200,- euro per keer. Dat heb je liever niet. Sommige boeren hebben zelf al zo'n tank met borstels. Wij overwegen ook zo'n apparaat aan te kopen.”

4. Ondanks die maatregelen gebeuren er nog steeds ongelukken.