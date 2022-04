Veel schade door uitslaande brand in voormalig restaurant Wok van Walcheren in Koudekerke

UpdateKOUDEKERKE - In voormalig restaurant de Wok van Walcheren aan de Zwaanweg in Koudekerke heeft vrijdagavond een uitslaande brand gewoed. Die brak rond 20.15 uur uit. De brandweer had het vuur pas ver na middernacht onder controle. Het restaurant is op dit moment niet in gebruik, maar wordt verbouwd . Er waren geen personen aanwezig.

Brandweereenheden konden aanvankelijk niet veilig in het gebouw zelf en blusten de brand daarom eerst vanaf de buitenzijde. De brand ging in het begin gepaard met rookontwikkeling, maar die is inmiddels afgenomen. De Veiligheidsregio adviseerde in eerste instantie om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen, maar de rook trok in de richting waar weinig bewoning is.

Er waren vier blusvoertuigen ter plaatse. Een hoogwerker, waterwagen en extra ondersteunend materiaal om te voorzien in voldoende bluswater op locatie. Volgens officier van dienst Karel Peeters van de brandweer bevond de vuurhaard zich onder het dak en is de brand vermoedelijk in de keuken ontstaan. Het vuur was rond 21.45 goeddeels onder controle. De brandweer bestreed de brand toen nog van binnenuit.

De brandhaard in de nok van het pand was moeilijk bereikbaar en de bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat er veel sloopwerk verricht moest worden om bij de brandhaard te komen. Uiteindelijk verwijderde de brandweer rond 23.00 uur dakpannen omdat de brandhaard van binnenuit niet volledig te bereiken was en het bluswerk van buitenaf werd voortgezet. Even na 01.00 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven.

De nieuwe eigenaren waren vandaag op vakantie gegaan, maar keren terug. Het is niet duidelijk of het nieuwe restaurant TUUR zoals gepland volgende maand kan openen, omdat de schade aanzienlijk is.

De Zwaanweg en de Strandweg werden vrijdagavond al afgesloten voor verkeer en blijven deze ochtend nog afgesloten vanwege het watertransportsysteem (slangen) die er liggen en die nog moeten worden opgeruimd.

Volledig scherm Rookwolken komen uit het pand. © AS Media