Veel schade door regen: ‘Druppelt er opeens overal water uit je plafond’

Dag in dag uit komt het water met bakken tegelijk uit de hemel. ,,We hebben de handen vol aan lekkages”, bevestigt Gert-Jan Vlaander van Vlaander Groep in Axel. Bij Jack de Putter in Axel heeft het bedrijf in opdracht van verzekeraar ZLM inmiddels gezorgd dat er geen regen meer binnenkomt. ,,Er was kennelijk een vetplantje gaan groeien bij de afvoer”, weet De Putter nu.