Veel rook vrijgekomen bij woningbrand Zoutelande

column jan vantoortelboom In het eerste kletskop­café in Ossenisse smeren we kruiden­meng­sels en zalfjes op kale knikkers

De gemeente Hulst heeft een eerste oogcafé, namelijk in Graauw. Dat is een plek waar mensen die blind of slechtziend zijn terecht kunnen. Ik vind dit een modern en achtenswaardig initiatief. Alle grieven van de getroffenen kunnen met lotgenoten worden gedeeld en deze keer niet via het monsterlijke, onpersoonlijke en anonieme Facebook, maar gewoonweg live.

