Veel reacties op premieverhoging CZ: ‘Ook als je niet wil overstappen, kun je toch besparen’

GOES - Zorgverzekeraar CZ heeft vele tientallen reacties gehad op de verhoging van de zorgpremie. Een meerderheid is niet blij met de stijging, erkent het bedrijf. Of veel klanten zullen overstappen is koffiedik kijken, aldus vergelijkingssite Independer. ,,Als je écht niet weg wil bij een zorgverzekeraar, is er tóch een manier om goedkoper uit te zijn.”

Bij de vier grote zorgverzekeraars wordt de basisverzekering komend jaar tussen de 3 en 9 euro per maand duurder. Bij CZ stijgt de premie met 8,65 euro naar 129,60 euro per maand. Menzis rekent 130 euro (+7), Zilveren Kruis 128,45 (+3) en VGZ 124,45 (+4,5) euro per maand.

De grootste zorgverzekeraar in Zeeland, CZ, verhoogt de premie omdat medicijnen duurder worden, lonen stijgen en steeds meer ouderen zorg nodig hebben, legt woordvoerder Arjen Zwaan uit. ,,Het besef dat zorgkosten en premie aan elkaar gerelateerd zijn, wordt op dit soort momenten erg duidelijk.”

CZ bepaalt de premie op basis van de kosten in voorgaande jaren en de verwachting voor het komend jaar. ,,Vorig jaar hadden we een behoorlijk scherpe premie. We hebben toen zo’n 100 miljoen euro uit de reserves gehaald om de premie laag te houden. Dat doen we dit jaar weer.”

Toch stijgt de premie. Veel mensen hingen dan ook boos aan de lijn. ,,Een meerderheid is niet blij met de stijging”, zegt Zwaan. ,,Maar er zijn ook positieve geluiden, mensen die de zorg erg goed vinden en snappen dat dit veel geld kost.”

Wie wil kan voor 31 december wisselen van zorgverzekeraar. Dit jaar deed van 6,5 procent van alle verzekerden dat. De meeste Zeeuwen zijn opvallend trouw aan hun verzekeraar, blijkt uit onderzoek van zorgdatabureau Vektis.

Minste overstappers van het land wonen in Noord-Beveland

Sterker: nergens in Nederland zijn mensen zo trouw aan hun zorgverzekeraar als in de gemeente Noord-Beveland. Slechts 3,4 procent van de inwoners stapte over. De meeste Zeeuwse overstappers wonen in Tholen (5,2 procent).

Of de premieverhoging van CZ de loyaliteit van Zeeuwse klanten onder druk zet, is koffiedik kijken. ,,Het is wel verstandig dat Zeeuwen elk jaar goed kijken of hun zorgverzekering nog steeds bij ze past”, onderstreept Michel Walraven van vergelijkingssite Independer. ,,Zowel qua premie als inhoud. Hoe meer verzekeringen je naast elkaar legt, hoe beter je er een idee bij krijgt. ”

Je kunt bij CZ blijven en toch goedkoper uit zijn, zegt Walraven. ,,Al die verzekeraars hebben zowel duurdere als goedkopere merken. Als je echt niet weg wilt bij een verzekeraar, kun je kijken wat ze nog meer aan labels hebben, denk bijvoorbeeld aan CZ direct. Het is in zijn algemeenheid wel zo dat de communicatie dan meer via internet gaat. Maar als dat je niet uitmaakt, is het de moeite waard om er naar te kijken.”