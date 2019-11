Veel oudere auto’s mogen vanaf 1 januari Antwerpen en Gent niet meer in

VLISSINGEN - Let op als je met de auto naar Antwerpen of Gent gaat. Vanaf 1 januari gelden daar strengere milieuregels. Wie zich er niet aan houdt riskeert forse boetes. Alleen al in België betekent het dat 620.000 auto's over ruim een maand beide steden niet meer in mogen.

Dat meldt de Belgische krant HLN. Antwerpen voerde in 2017 als eerste Belgische stad een lage-emissiezone in. Toen bleven de gevolgen nog beperkt: zo’n 180.000 dieselrijders - veelal wagens van voor 2005 - moesten uit de binnenstad blijven, anders riskeerden ze een boete van 150 euro. De regels worden nu strenger. Bovendien volgt Gent nu ook een milieuzone in.

Zowel in Antwerpen als in Gent mogen vanaf 1 januari geen diesels van categorie Euro 0 tot 4 - van 2009 of ouder - meer rijden in de lage-emissiezone (LEZ). Na Antwerpen stelt ook Gent vanaf 1 januari een lage emissiezone in.

Sommige eigenaren van auto's die te veel vervuilen mogen de steden nog wel in, maar moeten dan flink dokken. Na registratie van de auto, kost een dagpas voor zowel Gent als Antwerpen, 35 euro. Zo'n pas mag je acht keer per jaar kopen.

Registratie

Voordat je naar Gent of Antwerpen rijdt, kun je op speciale websites controleren of je je auto moet registreren en of je überhaupt wel de milieuzone in mag. Kijk voor Antwerpen op Slim naar Antwerpen. Ga je naar Gent, kijk dan op de speciale site over de milieuzone in die stad.

In 2025 worden de regels nog strenger en vanaf 2027 mogen alleen nog de modernste dieselmotoren de lage-emissiezones in. Ook 16 andere Vlaamse steden en gemeenten overwegen het instellen van een lage emissiezone, waaronder Leuven, Hasselt, Kortrijk, Aalst, Oostende en Mechelen.

Antwerpen

Volledig scherm © Website Antwerpen

Gent

Volledig scherm Gent © Website Stad Gent