Veel mitsen en maren, maar een ‘nee’ tegen compensatie marinierskazerne zit er niet in

MIDDELBURG - Over de extra beveiligde gevangenis worden wenkbrauwen gefronst en afschaffing van de tol in de Westerscheldetunnel had er ook wel bij gemogen, maar een meerderheid van de Statenfracties is tevreden over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. ,,Het kan altijd beter”, zegt Kees Bierens (VVD), ,,maar op enig moment moet je de conclusie trekken: meer zit er niet in.”

Afgelopen vrijdag hebben de provincie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen een akkoord getekend met het Rijk, maar de Staten, de gemeenteraad en de waterschapsvergadering moeten nog wel instemmen. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, maar weinig wijst erop dat de Zeeuwse onderhandelaars worden teruggefloten.

Doekjes voor het bloeden

Er klinken wel ontevreden geluiden. Forum voor Democratie noemt de 650 miljoen euro waarmee Zeeland gecompenseerd wordt voor het verlies van de marinierskazerne ‘volstrekt onvoldoende’. Veel maatregelen zouden toch al worden uitgevoerd, betoogt Statenlid Martin Bos, net als Willem Willemse van 50 Plus die het heeft over een heleboel ‘sigaren uit eigen doos’. Ook Peter van Dijk (PVV Van Dijk) ziet geen toegevoegde waarde. Hij spreekt van ‘doekjes voor het bloeden’ en dingen die toch wel zouden gebeuren. Ton Veraart (D66) twijfelt aan de hoeveelheid banen die op de lange termijn worden gecreëerd, iets wat ook wordt genoemd door Forum en door Vincent Bosch van PVV Bosch. ,,De middenstand van Vlissingen zou profiteren van de mariniers die zich met hun gezinnen in Zeeland zouden vestigen, nu kun je je dat afvragen.”

Slikken of stikken

De Partij Pro Zeeland heeft zelfs een uitgebreide ‘memo van onbegrip’ opgesteld en stelt dat in achterkamertjes een akkoord is bekokstoofd waarin ‘geen enkele inbreng van de Statenfracties is overgenomen’ en dat onder het motto ‘slikken of stikken even op een vrijdagmiddag’ (10 juli) moet worden gefiatteerd. ,,Dat niet al onze wensen zijn gehonoreerd is een behoorlijk understatement”, zegt ook François Babijn (Partij voor Zeeland) die er net als Veraart naar heeft moeten zoeken. Laatstgenoemde is niet de enige die zich afvraagt wie in hemelsnaam die gevangenis heeft bedacht.

Voor heel Zeeland

Ger van Unen (SP) en Corina van der Vliet (PvdA) zien daarentegen bijna al hun wensen gehonoreerd, behalve het afschaffen van de tol in de Westerscheldetunnel. Hannie Kool (CDA) spreekt van een goed stuk, Trees Janssens (Partij voor de Dieren) is ronduit tevreden, net als Bierens - al zijn niet alle VVD-wensen overgenomen. Joan van Burg (SGP) is blij dat er een akkoord is, al wil zijn partij nog beoordelen of de compensatie ruimhartig genoeg is. Dat stelt ook Gerwi Temmink, die wel veel GroenLinks-wensen terugziet. De coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA benadrukken de breedte van het pakket, waardoor er voor heel Zeeland aantrekkelijke dingen in zitten, zoals snelle treinen, hoger onderwijs, alle gemeenten die gaan delen in de winst van waterbedrijf Evides en een huisartsenopleiding. Jan Henk Verburg (ChristenUnie) sluit zich daarbij aan, al twijfelt hij nog of de garanties hard genoeg zijn.

Lege handen geen keuze