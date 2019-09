Veel minder Zeeuwse boetes voor opvoeren brommers en scooters

150 jaar friet in Nederland, 8 feiten over de krokante snack

14:32 VLISSINGEN - Enig idee hoe lang de langste friet ooit was? Hij was maar liefst 9,794 meter en werd door Stephan Tyvaert in Gent gemaakt. Het duurde vier uur om hem te bakken en hij is na afloop in gedeelten verkocht.