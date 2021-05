Veel minder boetes voor wildplassen dankzij corona

VIDEO | EINDEXAMEN 2021 Eindexa­mens: voor Sidney is aardrijks­kun­de een lekker tussendoor­tje

19 mei Een aantal eindexamenleerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen is dezer dagen bevoorrecht. Ze hoeven hun ultieme beproeving van kennis en kunde niet in een saai gymlokaal te doen, maar wijken uit naar een kerk of het gebouw van de personeelsvereniging van Dow.