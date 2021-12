Veel minder besmettingen in verpleeghuizen

In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten werden de afgelopen week helemaal geen coronabesmettingen meer gemeld vanuit de verpleeghuizen. In de gemeente Vlissingen waren 13 positieve testen, in Middelburg 9, in Goes 8, in Hulst 3 en in de gemeente Tholen 1. Ter vergelijking, de gemeente Goes alleen al telde in de week daarvoor nog 53 besmettingen in verpleeghuizen.