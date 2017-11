MIDDELBURG - Maandagavond start in café Desafinado in Middelburg de opleiding Algemene Bierkennis. Deelnemers maken kennis met de wereld van bier. "Veel mensen drinken bier, maar weinig mensen proeven het echt", zegt Henri Reuchlin van StiBON Bieropleidingen. "Want Nederlandse brouwers maken waanzinnig creatieve bieren."

Vraag een bierkenner naar zijn favoriete biersoort en je krijgt een antwoord als ‘dat hangt heel erg af van het moment’. "Dat is ook zo", zegt Reuchlin. "Want er zijn heel veel soorten bier. Maar veel mensen zijn dat een beetje vergeten."

Je hoort dan ook nogal eens: 'doe mij maar een pilsje'. "Het verschil tussen bier en pils is het verschil tussen een hond en een dier. Iedere hond is een dier, maar niet ieder dier is een hond. Hetzelfde is het met bier en pils, ook al zijn we de termen door elkaar gaan gebruiken. Ieder pils is een bier, maar niet ieder bier is een pils. Want je hebt ook wit bier, tripple en India Pale Ale (IPA)."

Dat verschil wordt de 15 cursisten (wie wil kan zich nog inschrijven) ingepeperd, voor zover dat nodig is. Want de meeste werken in de horeca, groothandel of brouwen bier als hobby. Voorkennis of niet, les 1 gaat over het herkennen van biersoorten. "We leren deelnemers eerst proeven en hoe smaken onder woorden te brengen. Dan vertellen we ze welke grondstoffen effect hebben op de smaak, hoe je het best kunt schenken en bij welke temperatuur en over welke hapjes je bij verschillende bieren kunt serveren."

Zes maandagavonden zijn cursisten er zoet mee. Halen ze aan het eind het examen, dan krijgen ze een diploma, anders een certificaat. "We leiden mensen op tot bierkenner. Dat doen we op drie verschillende niveaus. Als je ze alle drie hebt doorlopen, ben je officieel erkend biersommelier. In Middelburg doen we nu voor het eerst de niveau 1 opleiding."

Er zijn inmiddels 800 bierkenners opgeleid. Reuchlin: "Dat we een opleiding voor het eerst in Zeeland organiseren, bewijst dat de biercultuur in de provincie springlevend is. Het aantal Zeeuwse brouwerijen groeit gestaag en ook de aandacht voor bijzondere bieren in de horeca neemt toe."