Veel meldingen over slik op de Zeeuwse wegen

Dat is volgens haar mede het gevolg van de gezamenlijke oproep van waterschap en provincie om slik op de weg telefonisch te melden. Bij elke melding wordt bekeken of het nodig is actie te ondernemen. ,,Als het prachtig droog weer is, hoeft modder niet per definitie voor een gevaarlijke verkeerssituatie te zorgen. Maar is het regenachtig, dan wordt de weg meteen glibberig en kan het zeker gevaarlijk worden.”

Voor de boeren is het vaak ondoenlijk om voortdurend de weg schoon te maken. Daarom is er overleg met het waterschap en worden er bijvoorbeeld tijdelijk snelheidsborden geplaatst. Als het werk op het land klaar is, moet de modder zo snel mogelijk worden opgeruimd.

,,Maar het gebeurt wel eens dat een boer niet doet wat hij zou moeten doen”, zegt Steijn. ,,Wij proberen dan te achterhalen wie daar bezig is geweest. Dan krijgt diegene de mogelijkheid om de weg zelf op te ruimen. Doet hij dat niet, dan schakelen wij een aannemer in. De rekening leggen we neer bij de boer.”

Smalle polderwegen afsluiten

Kees Hanse (Partij voor Zeeland), lid van het algemeen bestuur van het waterschap, pleitte er deze week voor om smalle polderwegen tijdens het oogstseizoen af te sluiten voor fietsers. Voorwaarde is wel dat er een goed fietspad in de buurt is.

Verantwoordelijk bestuurder Marien Weststrate reageerde niet direct enthousiast. ,,Ons enige middel is het plaatsen van een bord. Of fietsers zich daar ook aan houden, is maar de vraag.”