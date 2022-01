Veel meer positieve testen in Zeeland, ziekenhuizen zien nog geen toename

GOES - Omikron zorgt ook in Zeeland voor veel meer positieve coronatesten. Vorige week kregen 3358 Zeeuwen te horen dat ze besmet waren, meldt de GGD Zeeland.

Ten opzichte van de voorgaande week is dit een stijging van ruim 1100. ,,Zowel in Zeeland als landelijk is de toename in besmettingen vooral waarneembaar onder de jongeren, met name in de leeftijdsgroep 18- tot en met 24-jarigen. De omikrongolf lijkt de 60-plussers vooralsnog niet te hebben bereikt”, aldus de GGD Zeeland.

Sinds kerstmis stijgen de besmettingscijfers. Dat heeft in Zeeland niet gezorgd voor meer ziekenhuispatiënten. De ziekenhuizen Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen zagen vorige week de toestroom van nieuwe patiënten nog afnemen. Volgens cijfers van het RIVM-NICE zijn in de periode van 3 december tot en met 9 januari 24 inwoners van Zeeland met corona in een ziekenhuis opgenomen, 11 minder dan in de voorgaande week.

Drukker in de testlocaties

Het was wel een stuk drukker in de testlocaties van de GGD Zeeland. 12.609 mensen deden er een coronatest. Ook hier was sprake van een toename met 50 procent. Met uitzondering van Noord-Beveland gingen de besmettingscijfers in alle Zeeuwse gemeenten omhoog.

De gemeente Terneuzen had in de periode van 3 tot en met 9 januari de meeste positieve testen: 482. In de week daarvoor waren dat er 255. De cijfers van de andere gemeenten: Middelburg 429 (voorgaande week 280), Goes 364 (266), Vlissingen 355 (282), Reimerswaal 295 (169), Hulst 277 (200), Sluis 236 (109), Tholen 224 (148), Schouwen-Duiveland 215 (142), Borsele 195 (159), Veere 163 (132), Kapelle 99 (74), Noord-Beveland 24 (34).

Volgens het RIVM lag de besmettingsgraad in Zeeland 20 procent onder het landelijk gemiddelde. In 6 van de 25 GGD-regio’s waren er naar verhouding minder positieve testen, in 18 regio’s meer.

700.000 vaccinaties

In de week van 3 tot en met 9 januari kregen 54.435 mensen, onder wie ook inwoners van andere provincies, een boostervaccinatie van de GGD Zeeland. Dat brengt het totaal aantal boosterprikken op 173.954. Er gingen in die week meer mensen naar de GGD Zeeland voor een allereerste vaccinatie: 346. Dat zijn er 72 meer dan in de voorafgaande week. Sinds een jaar geleden de vaccinatiecampagne begon heeft de GGD Zeeland zo’n 700.000 coronaprikken gezet. Het totale aantal vaccinaties in Zeeland is hoger omdat ook huisartsen en instellingen mensen tegen corona hebben gevaccineerd.

Zonder afspraak een boosterprik halen kan sinds afgelopen maandag in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee van 09.00 tot 17.00 uur. Op www.ggdzeelandprikt.nl zijn de actuele locaties en openingstijden te vinden.