Veel meer overtredingen van milieuregels in Zeeland, geen groter risico op zwaar ongeval

Het gaat uitsluitend over bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (brzo). Landelijk is 57 procent van de brzo-bedrijven op de vingers getikt, in Zeeland 81 procent. De hogere score kan het gevolg zijn van een toename aan inspecties in Zeeland en Zuid-Holland. In totaal hebben de 17 Zeeuwse bedrijven 74 keer de regels overtreden. Het merendeel van de overtredingen (62) valt wel in de laagste categorie, die van preventiebeleid, waarbij er een zeer geringe dreiging is voor een zwaar ongeval. De stijging aan overtredingen heeft zich in zijn geheel daar voorgedaan.