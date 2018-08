Veel meer 'faalangstexamens' voor rijbewijs op Schouwen-Duiveland

POLL Sandra botste op een ree: 'Binnendoor rijden doe ik niet graag meer'

13:51 DREISCHOR - Je ziet ze eigenlijk maar zelden, en als reeën ineens opduiken, is dat vaak een verrassing. En dat maakt ze zo gevaarlijk. Sandra Wielaart (23) uit Nieuwerkerk kan er over meepraten. ,,Die ree heb ik nooit gezien. Niet totdat het veel te laat was, in elk geval." Dat de provincie de dieren wil laten afschieten, begrijpt ze daarom wel.