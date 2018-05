Veel klachten over interactieve tv Delta

Delta heeft interactieve televisie begin dit jaar geïntroduceerd. Woordvoerder Tim Brouwer beaamt dat het technisch gezien allesbehalve vlekkeloos verloopt. ,,We hebben op dit moment wat kwaliteitsproblemen, zoals we dat noemen, met het live tv-kijken."

Er wordt hard gewerkt om de storingen te verhelpen. ,,Samen met onze partners waarmee we dit product hebben gelanceerd kijken we waar het probleem zit en hoe we dat kunnen oplossen", zegt Brouwer. ,,De afgelopen dagen hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor het beeld steeds stabieler wordt en kijkers minder vaak last hebben van haperingen en stilstaand beeld. Een gespecialiseerd team probeert dat nu verder te verbeteren."

Klanten kunnen zelf niets doen aan de storingen. ,,Het zit niet in hun apparatuur, zoals de ontvanger die zij van ons hebben gekregen, of de bekabeling. Wij moeten het echt aan onze kant stabieler zien te krijgen."

Volgens Brouwer heeft Delta interactieve tv niet te snel geïntroduceerd. ,,Als je iets nieuws lanceert, kunnen dit soort zaken altijd optreden. We hebben juist behoorlijk veel tijd besteed aan het testen en doortesten van dit product. Die fase is heel erg uitgebreid geweest en we hebben bewust gewacht totdat het volgens de testers goed werkte. Na de lancering in januari draaide het ook supergoed, maar de laatste tijd krijgen we meer klachten. Die moeten we gewoon oplossen."