Veel anonieme meldingen misdaad in Zeeland en West-Brabant

VLISSINGEN - Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem lag vorig jaar in de politieregio Zeeland/West-Brabant hoger dan het landelijk gemiddelde. Per duizend bewoners kwamen er 14 meldingen binnen.

In totaal kwamen er vorig jaar bijna 17.000 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem, gemiddeld 10 per tienduizend bewoners. In Limburg werd opnieuw relatief het meest gemeld: per tienduizend inwoners zo'n 16 meldingen. Volgens een analyse van de organisatie had het grootste deel van deze meldingen te maken met softdrugs.

Er kwamen vooral meer tips binnen over de productie van en handel in harddrugs. Het aantal meldingen over dit soort misdrijven steeg met 20 procent tot ruim 4.000.

Kaasverkoper

Volgens Meld Misdaad Anoniem werden op basis van deze meldingen 'grote partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en straathandel aangepakt'. Zo werd in Hoek van Holland na aanleiding van een anonieme tip 65 kilo cocaïne gevonden in de wagen van een kaasverkoper. Ook werd in een woonwijk in Bergen op Zoom een XTC-lab in een schuurtje ontmanteld en deed de politie een inval bij een sportschool in Den Haag waar in illegale erectie- en anabolenpillen werd gehandeld.