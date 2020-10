Veel animo voor geld om de toeristische sector te vernieuwen

Bergenaar dealde in dorpen rond Goes, officier eist taakstraf

12 oktober MIDDELBURG – Het was niet de beste periode van zijn leven, erkende B. el A. uit Bergen op Zoom in de Middelburgse rechtbank. Eind 2016, begin 2017 had hij schulden, geen werk en ander ongemak. Toen hij de kans kreeg om ‘iets te verdienen', kwam hij in de wereld van het dealen terecht.