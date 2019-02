Veel animo voor bijeenkomsten over warmtepompen

TERNEUZEN - Honderden Zeeuwen zijn de afgelopen weken afgekomen op bijeenkomsten over warmtepompen van ‘Het Warmte Effect’. Dat is een nieuw initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie en Zeeuwind en geeft advies over duurzame energie.

Het doel van het project is simpel: meer warmtepompen in Zeeland. ,,We geven tijdens de informatieavonden uitleg over het aanschaffen van een warmtepomp", vertelt Jan Bostelaar, vrijwilliger en avondvoorzitter dinsdag tijdens een bijeenkomst in Terneuzen. ,,We zijn de afgelopen weken heel de provincie door geweest. Er was veel belangstelling voor.”

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte van buiten naar binnen verplaatst. Het wordt daarom ook wel een omgekeerde koelkast genoemd. Het werkt als volgt: een koelvloeistof absorbeert warmte uit de bodem of uit de lucht en wordt onder druk omgezet in heet gas. De hitte van het gas wordt vervolgens via een warmtewisselaar afgegeven aan water in het verwarmingssysteem.