Veel activiteiten in Zeeland tijdens Boekenweek

GGD Zeeland test MBO’ers op SOA’s

10:45 GOES - De GGD Zeeland gaat – in samenwerking met testalize.me – MBO leerlingen van Scalda testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. De GGD bezoekt verschillende vestigingen van Scalda met een team verpleegkundigen. Dit team zal in gesprek gaan met jongeren over seksualiteit en eventueel op SOA’s testen.