Vangrail A58 tussen Arnemuiden en Kapelle wordt vervangen

MET VIDEO Atoom­schuil­kel­der open: ‘Onvoor­stel­baar dat dit is gebouwd terwijl de rest niet kon schuilen’

Een geheime code is altijd te kraken, zo weten de drie broers Micha (5), Silas (7) en Lucas (10) na het bezoek aan de voormalige atoomschuilkelder nu maar al te goed. Hoe moeilijk die code ook is, ooit lukt het iemand hem te ontcijferen, vertelt Bart Wessels hen als ze zaterdag een bezoek brengen aan die bunker aan de Looierssingel in Middelburg.

22 oktober