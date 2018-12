Vang een krab, eet een krukel, zoek de bruinvis

Schorren, slikken, polders, dijken, zee, bossen en duinen. Voor wie in Zeeland opgroeit, is de natuur altijd dichtbij. Altijd op je iPad of computer is niet gezond, dat weet ieder kind. Maar wat moet je dan doen, ‘buiten’? Eefje van Iersel (11) zit in groep 8 van basisschool De Poeljeugd in ’s-Heer Hendrikskinderen. ,,Mijn moeder zegt vaak: ‘Ga toch naar buiten, het is prachtig weer!’ Meestal wil ik niet. Buiten is het vaak koud, ik zit liever lekker binnen. En ik weet ook niet wat ik moet doen.” Romi Corstanje (10, groep 7) gaat wel eens met haar vader kijken naar de herten en eikels zoeken.