Vandermeersch: 'Meer aandacht voor lokale journalistiek nodig'

Vandermeersch sprak in een volle Sint Jacobskerk de H.M. van Randwijklezing 2018 uit. ,,Veel onderzoeksjournalistiek is lokaal. Daar moet gewoon meer aandacht voor komen. Capaciteit die nu gestopt wordt in berichtgeving met weinig journalistieke meerwaarde moet ingezet worden op de controle van de lokale en regionale macht. Hier rijst de trouwens de vraag of er lokaal en regionaal genoeg financiële draagkracht bestaat en of de overheid hier niet moet tussenkomen.''

Vandermeersch sprak over de bedreigingen en kansen voor de hedendaagse journalistiek. 'Waarom de journalistiek onder vuur ligt en dat (ook) zichzelf moet aanrekenen' was de titel van zijn lezing.

Betrouwbaarheid

Hij sprak over de journalistiek in tijden van fake news, digitalisering en een afkalvend vertrouwen van het publiek in journalisten. Toch zei Vandermeersch optimistischer te zijn over de toekomst van zijn krant in het bijzonder en de journalistiek in het algemeen dan een jaar of vijf geleden. ,,In een strook van ongecontroleerde berichten, van nepnieuws, van geruchten en halve waarheden, zijn mensen wel degelijk op zoek naar betrouwbaarheid.'' Als bewijs hiervoor noemde Vandermeersch de stijgende belangstelling voor digitale abonnementen.

Naast meer aandacht voor de lokale en streekjournalistiek had hij nog een reeks aanbevelingen. Zo vindt Vandermeersch dat journalistieke organisaties diverser van samenstelling moeten worden. Meer mensen met een kleurtje en meer mensen met een bèta-opleiding op de redactievloer zouden de kwaliteit van en het vertrouwen in de berichtgeving vergroten. Redacties zouden ook transparanter moeten zijn over hun werk, hun keuzes uitleggen, burgers serieus nemen, fouten ruimhartig durven toegeven. ,,Laten we als journalistiek bescheiden zijn. Erg bescheiden.''