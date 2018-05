Vandermeersch houdt Van Randwijklezing: 'We moeten vertrouwen veroveren'

Even kijken wie we zaterdag 5 mei in de Sint Jacobskerk in Vlissingen op de kansel hebben staan. Hij wordt de ‘troetelbelg’ van het tv-programma ‘De Wereld Draait Door’ genoemd. In vrijwel alle interviews zegt hij: ,,Ik wil de beste krant ter wereld maken.’’ En ook: ,,Journalistiek is mijn leven.’’ Met daaraan toegevoegd, omdat het ook wel eens wil spetteren in zijn krantenlokalen in Amsterdam: ,,In mijn karakter zit nog altijd een soort stomende vulkaan.’’