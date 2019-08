Vandaag wat minder warm in Zeeland, maar hittegolf houdt mogelijk nog dagje aan

Wie vanochtend een rondje reed in Zeeland, zag opvallend veel ramen en deuren open staan. Huizen worden massaal gelucht en opgefrist. Ondanks de wat frissere start van vanochtend - op veel plaatsen in Zeeland viel al een buitje - wordt het vandaag nog best warm. Zo warm, dat de hittegolf waar sinds gisteren overal sprake van is, mogelijk nog een dagje voortduurt.

Voor weerdeskundigen is dat best belangrijk. Er is nu al sprake van de meest late hittegolf ooit. Als vandaag daar nog aan toegevoegd kan worden, komt er dus nog een dag bovenop dat record.

Net wel of net niet

De hittegolf in Zeeland duurt voort als het vandaag 25 graden wordt op één van de drie meetstations: Westdorpe, Wilhelminadorp en Vlissingen. Bij die eerste, in Zeeuws-Vlaanderen, lijkt dat wel te gaan lukken: daar wordt het vanmiddag naar verwachting 28 graden. In Wilhelminadorp en Vlissingen wordt de 25 graden net wel of net niet gehaald.