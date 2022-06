Vandaag is uitslagdag: Pip, Jonah, Thijs en andere scholieren horen of ze geslaagd zijn

De zenuwen gieren door het lijf van vwo’er Pip van Slooten uit Zonnemaire en havist Jonah Szydlowski uit Vlissingen. De scholieren vlogden tijdens de eindexamens voor de PZC, en ook op de uitslagdag houden ze ons op de hoogte. Kan straks de vlag uit? Dat is de grote vraag die hen vandaag bezighoudt. Jonah had tot nu toe het gevoel dat hij geslaagd zou zijn, maar nu is de leerling van de CSW er toch niet meer zo zeker van. Vanmiddag staan in elk geval familie en vrienden op de stoep voor een barbecue. Jonah hoopt dat hij vanavond met zijn vrienden de stad in kan om te vieren dat hij geslaagd is.

Volledig scherm Jonah Szydlowski deed havo-examen: hij is behoorlijk zenuwachtig. © Dirk-Jan Gjeltema

‘Ik gok dat ik te horen krijg dat ik gezakt ben’

Pip moest tijdens de eindexamens twee onvoldoendes wegwerken. De leerling van Het Goese Lyceum is bang dat dat niet gelukt is. ,,Ik gok dat ik te horen krijg dat ik gezakt ben, maar dat ik wel geslaagd ben als ik een vak wegstreep.” Vanwege corona hebben examenleerlingen dit jaar een paar voordeeltjes: ze mogen niet alleen een vak wegstrepen, maar ze mogen ook een extra herkansing doen.

Volledig scherm Pip van Slooten uit Zonnemaire: ,,Ik gok dat ik te horen krijg dat ik gezakt ben, maar dat ik wel geslaagd ben als ik een vak wegstreep.” © Johan van der Heijden

Vmbo’er Thijs van Hees uit Oostburg laat zijn moeder vandaag op het telefoontje van zijn mentor wachten. De leerling van het Zwin College zit op een schip in Finland, een soort oefenstage voor de Zeevaartschool, waar hij na de zomervakantie naartoe gaat. Hij weet niet zeker of hij op zee goed bereikbaar is.

Vmbo-basis en -kader zitten langer in spanning

Leerlingen van het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo en vwo horen vandaag of ze geslaagd zijn. Scholieren van het vmbo-basis of -kader zitten, net als vorig jaar, langer in spanning. Zij horen op 15 juni pas of de vlag uit kan.

Normaal gesproken krijgen alle examenleerlingen op dezelfde dag de uitslag, maar dit jaar niet. Vanwege corona mogen leerlingen hun examens dit jaar spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor is er minder tijd om te bepalen bij hoeveel punten je een voldoende hebt. Dit gebeurt door speciale normeringsexperts. Zij kunnen niet in korte tijd in één keer álle examens normeren. Zij moeten beginnen met de papieren examens, omdat de leerlingen die deze examens doen moeten weten of ze vakken moeten herkansen. Voor de digitale examens bepalen scholen zelf wanneer de herkansingen zijn en is er dus meer tijd.

Hoe vier jij dat je geslaagd bent, of dat jouw zoon of dochter het felbegeerde diploma binnen heeft? Stuur ons je mooiste ‘geslaagd!’-foto!