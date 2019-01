Vanavond storm aan Zeeuwse kust

De kans op een officiële storm is erg klein. Daarvoor moet het namelijk over een heel uurvak met windkracht 9 waaien. De laatste keer dat sprake was van een officiële storm is een jaar geleden.

Vanochtend is het kletsnat en trekken talrijke buien over het land. In de middag wordt het tijdelijk droger, maar vanavond volgen met name in de zuidelijke helft nieuwe buien. Met 6 à 7 graden is het een paar graden zachter dan normaal. Geleidelijk trekt de wind aan en vanavond waait het aan de zuidwestkust stormachtig (windkracht 8). Verder landinwaarts in het zuidwesten is de wind krachtig tot hard.