Vanavond stond er opnieuw een kilometerslange file op A58 na een ongeluk

Wat vinden kinderen: mag je sleutelen aan het dna van mensen?

14 september MIDDELBURG - Het kan de kleur van je ogen veranderen, maar het kan ook levensbedreigende ziektes voorkomen. Sleutelen aan het dna van mensen, is dat een goed idee of niet? Kinderen van negen basisscholen uit het hele land praten hierover tijdens een interactieve Klokhuis Meet Up vanuit de ZB in Middelburg. Thuis meedoen mag ook.