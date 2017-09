Vanavond in Vlissingen: Het openingsgala van Film by the Sea

Zeeuwse huurders zijn dit jaar 1,4 procent duurder uit

7 september VLISSINGEN - De woninghuren in Zeeland zijn dit jaar met gemiddeld 1,4 procent gestegen. Dat is minder dan in de voorgaande jaren. In 2016 bedroeg de toename nog gemiddeld 1,7 procent, in 2015 2,5 procent.