Vanavond extra debat over de integriteit van Jo-Annes de Bat: waarover gaat het precies?

26 september OOSTKAPELLE - Het is zaterdagochtend een ravage op het strand bij Westhove, tussen Domburg en Oostkapelle. Tientallen strandhokjes zijn kapotgewaaid, in zee beland of überhaupt nergens meer te bekennen. Stukken hout en de inhoud van weggewaaide standhokjes liggen verspreid in de branding.