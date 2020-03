‘Vanavond applaus voor onze helden van de zorg’

Die oproep doen Legustha Andriessen uit Bergambacht, Imke Emons uit Horst en Esther Dekkers van Schijndel uit Valkenswaard. Hun doel: dinsdagavond heel Nederland laten klappen via de actie #klapcoronadewerelduit, geïnspireerd door initiatieven in Spanje en Italië.

Het idee is, zegt Andriessen, dat iedereen om 20.00 uur minutenlang applaudisseert. In de woonkamer, op het balkon of in de tuin. ,,En dit op sociale media deelt, zodat we zo veel mogelijk helden een hart onder de riem steken.’'