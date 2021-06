Vanaf nu vijf jaar rust in jeugdbescherming Zeeland: gemeenten akkoord met fusie Intervence en JB west

Schou­wen-Duiveland kreeg ‘corona­scha­de’ vergoed dat het niet leed en houdt nu vier miljoen over

2 juni ZIERIKZEE - En weer een meevaller voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Wethouder financiën Daniël Joppe houdt bijna vier miljoen euro méér over dan waar hij voor het afgelopen jaar nog van was uitgegaan. Met dank aan de Rijksoverheid, zo moet gezegd. Den Haag heeft de gemeente ruimhartig gecompenseerd voor ‘misgelopen’ inkomsten uit het toerisme en parkeren door de coronamaatregelen. ,,Maar achteraf hebben we in 2020 een topzomer gehad. Het was hier nog nooit zó druk.”