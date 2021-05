Van ‘we staan niet te springen’ tot ‘we gaan ertegenaan’: gemengde gevoelens bij Zeeuwse scholen

,,De ziekte van de twee collega's heeft er enorm ingehakt bij onze docenten", vertelt Biesterbosch. ,,Ik kan die angst heel goed begrijpen. We staan absoluut niet te springen om open te gaan, en we gaan het ook zo lang mogelijk uitstellen.” Volledige opening is vanaf maandag 7 juni verplicht.

Biesterbosch benadrukt dat ze blij is voor de leerlingen. Die zijn in grote meerderheid positief over de heropening. Maar ze vindt dat er te weinig aandacht is voor de veiligheid van het personeel. De overheid zou eerst alle docenten moeten inenten. ,,Lesgeven aan 32 leerlingen, dat voelt gewoon niet veilig voor iemand die niet gevaccineerd is. Zorgmedewerkers hebben in dezelfde situatie gezeten, dat was ook niet veilig.”