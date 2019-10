Van vóór naar áchter... Opgepast, de klok moet weer terug!

Dertig maanden cel geëist tegen schutter Stadhuis­plein

17:23 MIDDELBURG - Tegen de 25-jarige Vlissinger M. M. die ervan wordt verdacht in de avond van 18 april op het Stadhuisplein in Vlissingen geschoten te hebben is vrijdag in Middelburg een celstraf van twee jaar plus nog eens acht maanden voorwaardelijk geëist. Daarnaast vindt officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk dat hij nog een maand moet ‘uitzitten’ van een eerder vonnis.