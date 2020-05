Van vervallen paardenstal naar modern kantoor. Is Stal 13 in Terneuzen het mooiste gebouw van Zeeland?

Zet de deuren open en je rijdt zo met een tractor binnen. Of met paard en wagen. Niet echt natuurlijk, de werknemers van het accountantskantoor In Zaken zouden vreemd opkijken. Maar het kan wel. We staan in een oude stal die in twee jaar tijd is omgebouwd tot een modern kantoorpand dat momenteel ruimte biedt aan 25 werknemers.