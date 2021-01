Van stil strandpaviljoen terug naar drukte acute zorg Adrz

Minder Zeeuwen met corona in ziekenhuis

11 januari GOES / TERNEUZEN - Er liggen minder Zeeuwen met corona in het ziekenhuis dan een week geleden. In totaal zijn bij Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen 22 Zeeuwen met de infectieziekte opgenomen. Verder worden in Goes 5 mensen uit Zuid-Holland verpleegd.