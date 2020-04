Van record nat naar record droog

VLISSINGEN - Stond het eind van de winter het water in plassen op het land, nu draaien de sproei-installaties op volle toeren. Afgelopen maand is er slechts een paar millimeter regen gevallen. Een opmerkelijke tegenstelling, zegt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

In de periode van 15 februari tot 15 maart registreerde het KNMI meetpunt in Wilhelminadorp 173,6 millimeter neerslag. Ruim het dubbele van wat normaal is in deze periode van het jaar. Die droogte hield abrupt op, want van 15 maart tot 15 april viel er nauwelijks neerslag. En dat blijft volgens meteoroloog Alfred Snoek voorlopig ook zo. ,,De huidige luchtdrukverdeling boven Europa is erg ongunstig voor iedereen die zit te wachten op regen.”

Volgens de nieuwe 30-daagse verwachting mogen geloven, dan zit er pas tijdens de maandwisseling enige regen aan te komen. De eerste tekenen van de droogte zijn al zichtbaar en dan niet alleen in de eigen achtertuin. Grasvelden in het hele land, die in deze tijd van het jaar mooi groen moeten zijn, begint her en der al wat te verdorren.