Van Pirates of the Caribbean op het strand tot een erotische obsessie op het Oost-Duitse platteland: deze 25 films moet je zien

Film by the seaVrijdag barst de 25ste editie van Film by the Sea los in Vlissingen. Tot 17 september zijn meer dan 150 films te zien op het festival. De PZC helpt je een keuze te maken en vroeg de programmeurs om vijf tips te geven. Die lopen uiteen ban een boekverfilming over een erotische obsessie op het Oost-Duitse platteland tot fascinerende onderwaterbeelden uit de Oosterschelde. Of wat te denken van de klassieker Pirates of the Caribbean op de strandbioscoop?