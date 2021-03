Van Neanderthalers tot kerncentrale: Historie van Zeeland samengebald in muziekstuk

In het dagelijks leven heet hij Joop van Liere, in 1955 geboren in ’s-Gravenpolder. ,,Ooit zaten we in de wachtkamer van de dokter. Die riep toen de familie ‘De Lière’ binnen. Daar hebben nog vaak lol om. ‘Jean de Lière’ is in 2015 mijn artiestennaam geworden, toen ik concerten had in New York. Daar vonden ze die p en v achter elkaar in mijn naam moeilijk.”