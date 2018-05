Van kindslaaf tot actievoerster: Four Freedoms Award voor Urmila Chaudhary

Heel even dacht de zesjarige Urmila dat ze een plezierreisje ging maken. Voor het eerst in haar leven ging ze met de bus en voor de gelegenheid droeg ze zelfs slippers, een ongekende luxe voor een kind dat altijd op blote voeten had gelopen. Maar ze werd snel uit de droom geholpen. Haar broer had haar verkocht en bijna twaalf jaar lang zou ze als kamalari werken: kindslaaf. ,,Ik kwam terecht in een huis met poppen waarmee ik niet mocht spelen en boeken die ik niet mocht bekijken. Van vier uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds moest ik werken. Eerst de afwas doen, toen ik groter was schoonmaken, koken en de kinderen naar school brengen. Als de waterleiding niet werkte, moest ik uren in de rij gaan staan om water voor het hele gezin te halen. Er werd tegen me geschreeuwd, maar ik verstond het niet. Ik begreep alleen maar dat ze heel boos op me waren en vonden dat ik geen manieren had.”