Van Hedwige tot verbod, Tweede Kamer praat eindelijk over PFAS-aanpak

Voor dit debat in de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat schuiven twee ministers en een staatssecretaris aan. Naast minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, beiden van Infrastructuur en Waterstaat, is ook Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er bij.

De agenda is een verzameling van allerlei zaken rond PFAS die zich in de loop van vorig en dit jaar hebben aangediend. Maar niet alles is nog even ‘heet van de naald’. Zoals het punt over de voormalige Hedwigepolder.