Van fosforfabriek Thermphos is alleen nog een kantoor over: ‘Je herkent het niet meer’

VLISSINGEN-OOST - Van het enorme fabriekcomplex waar honderden mensen werkten, resteert nu alleen nog een kantoor waar vijf mensen de laatste zaken afronden. De voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is opgeruimd. Dat heeft 125,5 miljoen euro gekost.

,,Het is bizar”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,Ik ben er vrijdag geweest. Het is een groot leeg veld. Je herkent het niet meer. De entree is weg. Alleen het kantoor staat er nog."

Ingewikkeld en gevaarlijk

In 2012 ging Thermphos failliet, de in 2014 begonnen sanering liep vast en werd drie jaar later vlot getrokken door voormalig PvdA-leider Diederik Samsom. Vanaf 2018 hebben de provincie, het Rijk en havenbedrijf North Sea Port samengewerkt aan een ingewikkelde en gevaarlijke opruimactie. Daarvoor is destijds 129,5 miljoen euro uitgetrokken.

Volgens de laatste voortgangsrapportage blijft daar 5 miljoen euro van over, te verdelen over de drie partijen. Volgens De Bat is dat niet de eindraming. ,,Laten we ons niet te snel rijk rekenen.” Er moeten nog wat fosforslakken van het terrein worden afgevoerd en het project moet worden geëvalueerd. ,,Voor de zomer ronden we het af."

Niet juichen, wel bedanken

Er wordt nog een moment geprikt voor een officiële overdracht van het terrein aan North Sea Port. Die gaat de 50 hectare grond weer uitgeven aan nieuwe bedrijven. ,,De overdracht laten we natuurlijk niet ongemerkt passeren", zegt De Bat. ,,Dat zou geen recht doen aan het werk. We gaan aandacht besteden aan de oud-werknemers. Er is veel ellende geweest. We gaan niet staan juichen dat we het zo goed gedaan hebben, maar we gaan wel de mensen bedanken die dit tot een goed einde hebben gebracht.”