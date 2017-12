'Van enkele uren tot altijd': Jaarlijks 800 vermiste personen in Zeeland

MIDDELBURG – De Zeeuwse politie krijgt jaarlijks te maken met zo’n achthonderd vermissingen. Driekwart is volgens coördinator John van Tol binnen enkele uren opgelost. ,,Maar aan tweehonderd zit veel meer werk. Dan gaat het om één dag, dagen of nog veel langer en zijn heel veel agenten in touw.”

Zowat dagelijks krijgt de politie te maken met meldingen van vermissingen. Het gaat om kinderen die niet thuis komen, ouderen die niet terugkeren van een uitstapte of geliefden die zich niet melden. Volgens Van Tol wordt elke melding zeer serieus genomen tenzij het om mensen gaat die dit jaar al meer dan vijf maal als vermist zijn opgegeven en ook steeds snel terugkeerden. Van Tol: ,,Na een melding gaan agenten altijd ter plaatse kijken. Ze hebben een checklijst en stellen gerichte vragen. Ook kijken ze altijd even in de woning om er zeker van te zijn dat een kind niet verstopt zit in een kast.” Hij geeft ook aan dat het onderbuikgevoel medebepalend is bij het snel inzetten van extra agenten. ,,Als iemand altijd om vier uur thuis is en zonder aanwijsbare reden wegblijft, dan zetten we snel extra mensen in.”

Aandacht

In overleg met ouders, familieleden of verzorgenden bepaalt de politie vervolgens of er breed aandacht kan worden gegeven aan de vermissing. ,,We zijn terughoudend in het gebruik van sociale media omdat die gegevens altijd zijn terug vinden.” Wel wordt al snel gekeken of iemands telefoon is uit te peilen, hij of zij een OV-kaart of bankpas gebruikt en op sociale media. ,,Aan de hand van die gegevens achterhalen we vaak iemand.”

DNA is ook belangrijk bij het terugvinden van vermisten, aldus de coördinator. Want onder de vermisten rekent hij ook de mensen die op zee verdwijnen. ,,Door nieuwe technieken slagen we er soms in om een vermissing op te lossen.”

Hij maakt ook mee dat volwassenen om wat voor reden niet terug willen. ,,Ze willen verdwijnen. Dat respecteren we. We melden aan de achterblijvers alleen dat iemand gezond is. Maar zwijgen over waar we hem of haar aantroffen en de reden van het vertrek.”

Burgernet

Bij een vermissing zet de politie vaak Burgernet in om iemand terug te vinden. Volgens Van Tol werkt dat middel erg goed. ,,We krijgen dan altijd wel meldingen van inwoners dat iemand gezien is.”

De politie heeft een speciaal coldcase-team dat vermissingen blijft onderzoeken. ,,Jaarlijks verdwijnt in Zeeland één iemand voor altijd uit beeld. Maar een enkele keer kunnen we zo’n persoon na jaren toch terugvinden.” Als voorbeeld noemt hij een jonge vrouw die vrijwillig vertrok naar Marokko, zonder iemand iets te laten weten, en na jaren via Facebook plotseling in beeld kwam bij het coldcase-team. ,,In zo’n geval reizen we wel altijd af om te onderzoeken of haar verhaal daadwerkelijk klopt.”