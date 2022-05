Van Dixhoornbrigade redt een halve eeuw mensen van verdrinking

Van surfer tot chauffeur; vrijwilli­gers­markt Middelburg biedt kansen voor iedereen

MIDDELBURG - Wie vrijwilliger wilde worden, kon zaterdag moeilijk niet aan zijn trekken komen op de vrijwilligersmarkt in Middelburg. Van vacatures voor surfers tot chauffeurs of bestuurders, er was voor ieder wat wils.

15 mei